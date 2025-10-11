Haberler

CHP Batman İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

CHP Batman İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi, Gap Mahallesi'ndeki bir otelde yapıldı. Mevcut başkan Adnan Yaşar, tek listeyle yapılan seçimde oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

CHP Batman İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi yapıldı.

Gap Mahallesi'ndeki bir otelde yapılan kongrede, tek listeyle seçime gidildi.

Kongrede mevcut başkan Adnan Yaşar, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yaşar, kongrenin ardından yaptığı açıklamada, destekleri için partililere teşekkür etti.

Kongreye, CHP il teşkilatı, ilçe başkan ve yönetimleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Politika
