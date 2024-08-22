Üye Girişi
Haberler

CHP Bandırma Gençlik Kolları Başkanının ikamet sorunu seçimleri etkiliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bandırma Gençlik Kolları seçimlerinde başkan olarak seçilen Cemile Cetinkaya'nın ikametinin Bandırma'da olmaması nedeniyle tutulan tutanak Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda değerlendirilecek. Toplantıda seçimin iptal edilip edilmeyeceği kararlaştırılacak.

CHP Bandırma Gençlik Kolları seçimlerinde başkan olarak seçilen Cemile Cetinkaya'nın ikametinin Bandırma'da olmaması nedeniyle tutulan tutanak Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda değerlendirilecek. Toplantıda seçimin iptal edilip edilmeyeceği kararlaştırılacak.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen CHP Bandırma İlçe Örgütü'nün 17. Olağan Gençlik Kongresi'nde Cemile Çetinkaya ve Barış Can Dursun'un listeleri yarışmış ve seçim sonucunda Çetinkaya, Gençlik Kolları Başkanlığına seçilmişti. Ancak Çetinkaya'nın ikametgahının Bandırma'da olması beraberinde usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti. Genel Kurul sırasında bu duruma ilişkin bir dilekçe, Divan Başkanı Av. Namık Havutça'ya da sunulmuş ve Havutça, seçimlerin yapılması yönünde karar vererek itiraz sahiplerine daha sonra dava açabileceklerini belirtmişti.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik ve Başkan Yardımcısı Caner Arduç, bugün Bandırma'ya gelerek Cemile Çetinkaya ve Barış Can Dursun ile görüştü. Görüşme sonrasında, Çetinkaya'nın Bandırma'da ikamet etmemesi nedeniyle seçimlerin iptali için bir tutanak hazırlandığı öğrenildi.

CHP Gençlik Kolları MYK'sı, bu tutanağı değerlendirerek seçimlerin iptal edilip edilmeyeceğine karar verecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Merkez Yürütme Kurulu Merkez Yürütme Kurulu Bandırma Gençlik Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Batı Nil Virüsü nedir, ölümcül mü? Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı? St. Patricks Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) St. Patricks Başakşehir maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St. Patricks Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off St. Patricks Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Başakşehir maçı hangi kanalda 22 Ağustos PLAYO FF? St.Gallen Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) TS St.Gallen maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St.Gallen Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off TS St.Gallen maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off BJK Lugano maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Ağustos Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? Ali Koç ceza aldı mı? Göztepe Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı mı? Okulların açılması ertelenecek mi? Okullar açılmayacak mı? TRT Spor CANLI izle! (ST. PATRİCK'S BAŞAKŞEHİR) TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki St. Patrick's hangi ülkenin takımı? St. Patrick's hangi ligde oynuyor? St. Gallen hangi ülkenin takımı? St. Gallen hangi ligde oynuyor? Lugano hangi ülkenin takımı? Lugano hangi ligde? St.Gallen Trabzonspor maçı ilk 11'i! UEFA PLAY OFF St.Gallen Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ST.GALLEN TRABZONSPOR maçı ne zaman? St.Gallen Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? ATV CANLI izle! (ST.GALLEN TRABZONSPOR) ATV kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (St.Gallen Trabzonspor) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ağustos St.Gallen Trabzonspor maçı nereden izlenir?
title