CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın Oldu

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısının ardından Ahmet Akın'ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu açıklandı. Akın, daha önce CHP Genel Merkezi'nde çeşitli görevlerde bulunmuş ve Balıkesir'i TBMM'de temsil etmiştir.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, adaylığının duyurulmasının ardından "En büyük teşekkürü beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve Balıkesir'e hizmet etme şansını tanıyan değerli hemşehrilerime borçluyum. Balıkesirimin eşsiz doğasına, zengin kültürüne ve şanlı tarihine yakışır bir belediye başkanı olmak için çok çalışacağım" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Merkezi'nde yapılan Parti Meclisi toplantısının ardından CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP'yi temsil edecek ilk adayları açıkladı. Yücel, CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Ahmet Akın olduğunu duyurdu.

Partiden yapılan resmi duyurunun ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Akın, Balıkesirli hemşehrilerine şöyle seslendi:

"BALIKESİR İÇİN YENİ BİR YOLA ÇIKMA, YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMANIN ZAMANI GELDİ"

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğündeki Parti Meclisimizin takdiriyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayım. Öncelikle Genel Başkanı'ma, Parti Meclisi'me ve değerli örgütümüze teşekkürü bir borç bilirim. En büyük teşekkürü ise beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve destekleriyle geçmişten bugüne Balıkesir'e hizmet etme şansını tanıyan siz değerli hemşerilerime borçluyum. Bugüne kadar hemşehrilerimle hep yan yana, omuz omuza birlikte yürüdüm. Şimdi Balıkesir için yeni bir yola çıkma, yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Bu yolu hep birlikte sevgi, beraberlik ve dayanışma ile yürüyeceğimize eminim.

"BALIKESİRİMİ SOSYAL BELEDİYECİLİK İLE BULUŞTURMAK İÇİN GÖREVE HAZIRIM"

İstiklal Madalyalı dedem Ahmet Akın'ın torunu olarak Allah'ın izni, sizlerin destekleriyle; Balıkesir'imin eşsiz doğasına, zengin kültürüne ve şanlı tarihine yakışır bir belediye başkanı olmak için çok çalışacağım. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Kuva-yi Milliye'nin başşehri daha fazlasını hak ediyor. Balıkesirim için en iyi hizmetleri gerçekleştirmek ve Balıkesirimi sosyal belediyecilik ile buluşturmak için göreve hazırım. Yolumuz açık olsun, Allah utandırmasın."