CHP Aydın İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi Gerçekleşti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanlığı'nın 39'uncu Olağan Kongresi'de adaylar partililere seslenip oy istedi.

Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen CHP Aydın İl Başkanlığı 39'uncu Olağan Kongresi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından adaylar kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptı. CHP Aydın İl Başkan Adayı İbrahim Gürdal, tek adaylı bir kongre için girişimlerde bulunulduğunu ancak adaylıktan çekilmeyeceğini belirterek, Aydın milletvekillerinin bu süreçteki tavrını sert sözlerle eleştirdi. Gürdal, "Adaylığımı açıkladıktan sonra üç vekilimizden bir 'hayırlı olsun' telefonu bile almadım. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Bana neden sırt çevirdiniz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Siyasette ön seçimin önemine vurgu yapan Gürdal, "Ne olursa olsun ön seçim yapacağız. Kim olursa olsun örgütün kantarından geçmek zorunda. Kapalı kapılar ardında yapılan siyasetten yana değilim, sokakta insanlara dokunarak siyaset yapacağım" dedi. Gürdal son olarak, sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın salondan yine el ele, kol kola çıkacaklarını da dile getirdi.

Kongrede konuşan mevcut il başkanı Hikmet Saatçı ise, 2023 genel seçimlerinde Aydın'da oy oranlarını artırdıklarını söyleyip, "İlk seçimde ön seçimden yana tavrımızı koyacağız. 2018'de ön seçim yapan bir il başkanı olarak yine ön seçim yapacağız" dedi

Milletvekilleri ve adayların konuşmalarının ardından seçime geçildi. - AYDIN