CHP Avrupa Birliği Temsilcisi Kader Sevinç'ten 9 Mayıs açıklaması

CHP Avrupa Birliği (AB) Temsilciliği Başkanı ve Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) yönetim kurulu üyesi Kader Sevinç, 9 Mayıs Avrupa Günü için, 'Demokratik, ilerici bir yönetim ile reform sürecini tamamlamış bir Türkiye'nin AB üyeliği, Avrupa'nın değerlerine ve birlik içindeki dayanışmaya katkı sağlayarak Avrupa projesinin bütünlüğünü ve refahını artırabilir' açıklamasını yaptı.

CHP Avrupa Birliği (AB) Temsilciliği Başkanı ve Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) yönetim kurulu üyesi Kader Sevinç, 9 Mayıs Avrupa Günü için, "Demokratik, ilerici bir yönetim ile reform sürecini tamamlamış bir Türkiye'nin AB üyeliği, Avrupa'nın değerlerine ve birlik içindeki dayanışmaya katkı sağlayarak Avrupa projesinin bütünlüğünü ve refahını artırabilir" açıklamasını yaptı.

Kader Sevinç, 9 Mayıs Avrupa Günü'nü yazılı açıklama ile kutladı. Sevinç'in açıklaması şöyle:

"Bugün 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutluyoruz. 1950'de Robert Schuman'ın ünlü Deklarasyonunu sunduğu bu tarihi gün, Avrupa Birliği'nin bugünkü temellerini attı. Bu özel günde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımının önemini vurgulamak isterim. Demokratik, ilerici bir yönetim ile reform sürecini tamamlamış bir Türkiye'nin AB üyeliği, Avrupa'nın değerlerine ve birlik içindeki dayanışmaya katkı sağlayarak Avrupa projesinin bütünlüğünü ve refahını artırabilir. Hep birlikte, demokrasi, insan hakları ve ekonomik kalkınma için güçlerimizi birleştirerek daha güçlü bir Avrupa inşa edebilir, Avrupa Birliği'ni dünya sahnesinde olması gerektiği yere taşıyabiliriz. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin uzak olmayan bir gelecekte başarılı, tüm paydaşlara kazandıran bir denkleme evrileceğine inanıyorum."