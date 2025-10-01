CHP Arnavutköy Kongresi'nde Eleştiriler: 'Örgüt Yok Edildi'

CHP Arnavutköy 7. Olağan Kongresi'nde İlçe Teşkilat Üyesi Battal Pak yaptığı açıklamada, "Arnavutköy'de hikaye yazdık diyorsunuz ama örgüt ortada yok" dedi.

CHP Arnavutköy 7. Olağan Kongresi düzenlendi. Kongrede konuşan İlçe Teşkilat Üyesi ve Karaburun Mahalle Başkanı Battal Pak, teşkilat çalışmalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Battal Pak, tüzüğe aykırı şekilde hareket edildiğini söyleyerek parti yönetimine yüklendi. Pak, "Bu yapılan tek adamlık değil de nedir? Örgüt yok edildi. Ayrıca tüzüğümüzde der ki, 'en az yüzde 10, en çok yüzde 15, delegenin imzası alınması gerekiyor. Ben de adaydım, Mustafa arkadaşımız da adaydı. Ne yaptık biliyor musunuz? 30 tane imzayı toplayamadık. Niye, hepsi karşı tarafta toplamıştı. Nasıl toplamıştı, tüzüğe karşı gelme değil mi bu? Çıkıp biriniz hayır deyin, burada 70 tane akraba yok deyin. ya da bizden imza istediniz biz, imza verdik veya vermedik. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisine yakışıyor mu? Ben 50 yıldır CHP'liyim. Diğer ilçelerde destan yazıldı. Şimdi çıkıp, örgütün gücüyle hikaye yazdık diyorsunuz. Hakikaten hikaye yazdınız ama ortada örgüt yok, burada yok ettiniz örgütü" dedi. - İSTANBUL