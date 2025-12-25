Antakya Ulu Cami onarımı projesinin feshi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Antakya Ulu Cami'nin onarımı için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokolün feshedilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "Anlaşmaya sadık kalınarak, yapılan yanlıştan Bakanlığın ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün dönmesini talep ediyoruz." dedi.

Zeybek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile parti genel merkezinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Depremde tamamen yıkılan Hatay'daki Antakya Ulu Cami'nin restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2023'te protokol imzaladığını hatırlatan Zeybek, daha sonra göreve gelen CHP'li yönetimin caminin rekonstrüksiyon inşaatına başladığı bilgisini verdi.

"20 ay boyunca projeyi onaylamayan Vakıflar Genel Müdürlüğü Koruma Kurulları, 12 ay sonra cami inşaatının 'yeteri kadar ilerlemediği' gerekçesiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme kararını açıklamıştır" diyen Zeybek, bu ay başında inşaat faaliyetlerinin yeterli seviyede olmadığına dair yazının belediyeye gönderildiğini ifade etti.

Zeybek, "Önceki belediye başkanı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşmaya sadık kalınarak, bu yapılan yanlıştan Bakanlığın ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün dönmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise bu kararı kabul etmekte güçlük çektiklerini ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün gönderdiği iptal yazısını doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Antakya Ulu Cami'yi restore etme konusunda hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Bozbey, şöyle devam etti:

"Biz, tekrar değerlendirilmesi talebinde bulunuyoruz. Bu tarihi yapıyı, Bursa Ulu Cami'nin kardeş adını taşıyan Hatay'daki Ulu Cami'yi bitirmekle ilgili sorumluluğu üstlenmeye devam etmeyi ve bunu da zamanında teslim edeceğimizi bir kez daha yinelemek istiyorum."

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bugüne kadarki çalışmalar ve alandaki fiziki gerçekleşme göz önüne alındığında işin zamanında bitirilemeyeceği kanaati oluşmuş olup, söz konusu protokolün 13. maddesi doğrultusunda protokol feshedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi teknik ekiplerinin alanda sözlü olarak müteahhit defalar uyarıldığı, 3 Aralık 2025 tarihinde ise yazılı uyarı yapıldığı belirtildi.