Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akyazı İlçe Başkanı Mustafa Sağır, tekrar seçildi.

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CHP İl Başkanı Cengiz Çiçek, burada yaptığı konuşmada, "İl örgütünün, ilçe örgütünün çalışmaları önemli. Kongremiz Akyazı'mıza, Sakarya'mıza, ülkemize ve partimize hayırlı olsun, başarılar diliyorum." dedi.

İki listenin yer aldığı kongrede, mevcut başkan Mustafa Sağır 63, Mustafa İyiyazıcı ise 20 oy aldı. Sağır, yeniden güven tazeledi.

Kongreye, eski il başkanı Ecevit Keleş, siyasi parti ilçe başkanları ve delegeler katıldı.

Bu arada kongrede zaman zaman tartışmalar yaşandı.