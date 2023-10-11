CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere: Depremde yıkık ve hasarlı evlerdeki eşya bedelleri ödenmedi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, depremde yıkık, ağır hasarlı ve acil yıktırılacak iş yeri ve evlerdeki eşya bedellerinin bugüne kadar ödenmediğini açıkladı. Tutdere, iktidardan gereken adımların atılmasını istedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, depremde yıkık, ağır hasarlı ve acil yıktırılacak iş yeri ve evlerdeki eşya bedellerinin bugüne kadar ödenmediğini açıkladı.

TBMM'nin Genel Kurul çalışmalarına başlamasıyla birlikte Adıyaman'ın sorunlarını meclis gündemine taşıyan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yıkık, ağır hasarlı ve acil yıktırılacak iş yeri ve evlerdeki eşya bedellerinin bugüne kadar ödenmediğine dikkat çekti.

Tutdere konuşmasında, "Deprem sonrası 19 Şubat'ta AFAD Başkanlığınca bir genelge yayımlandı. Genelgede deprem illerindeki yıkık, ağır hasarlı ve acil yıktırılacak iş yeri ve evlerdeki eşya bedellerinin ödeneceği ifade edildi. İktidar yetkilileri tarafından da bu yönde açıklamalar yapıldı. Vatandaş müracaatlarını yaptı, zarar tespit komisyonları zararları tespit etti, aradan 8 ay geçti ancak ortada ödeme yok, para yok. Genelgenizin gereğini yapın, deprem illerindeki vatandaşların mağduriyetini giderin, yazıktır, günahtır" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN