CHP Adayı Turgay Sevindi Amasya Belediye Başkanı Seçildi

Amasya Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre seçilen CHP'nin adayı Turgay Sevindi, "Bundan sonra bu şehre göz bebeğimiz gibi bakacağız. Birbirimize sarılacağız, 'Yaşanabilir kent' dediğimiz Amasya'mızı hepimizin huzurda olduğu bir kent haline getireceğiz." dedi.

Sevindi'nin kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmesinin ardından Yavuz Selim Meydanı'nda toplanan partililer, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Havai fişek gösterisi yapan partililer, konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Sevindi, meydanda yaptığı konuşmada, Amasya halkına teşekkür ederek, başkanlığı döneminde hiçbir zaman partili ayrımı yapmayacağını söyledi.

Partililerin çok gayret gösterdiğini dile getiren Sevindi, "Bu zafer benim değil, sizindir. Bundan sonra bu şehre göz bebeğimiz gibi bakacağız. Birbirimize sarılacağız, 'Yaşanabilir kent' dediğimiz Amasya'mızı hepimizin huzurda olduğu bir kent haline getireceğiz. Güzel günler, güneşli günler göreceğiz ve mutlu bir Amasya yaşayacağız." ifadelerini kullandı.