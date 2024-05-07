CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi
CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Adana halkının desteğiyle büyükşehir ve 9 ilçe belediyesini kazandıklarını belirterek seçim sonuçlarını değerlendirdi. Tanburoğlu, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Tanburoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda, Adana halkının desteğiyle büyükşehir ve 9 ilçe belediyesini kazandıklarını belirtti.
Yerel seçimlerin geride kaldığını ifade eden Tanburoğlu, artık genel seçimlere hazırlanacaklarını dile getirdi.
Tanburoğlu, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.