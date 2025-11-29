Haberler

CHP 39. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Seçimi Yapılıyor

CHP 39. Olağan Kurultayı'nda mevcut genel başkan Özgür Özel'in tek aday olarak katıldığı seçimde oy verme işlemi başladı. Genel Başkan Özel, oyunu 1 numaralı sandıkta kullandı ve yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

CHP 39. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy verme işlemine geçildi.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen CHP 39. Olağan Kurultayı, ikinci gününde çalışmalara devam ediyor.

Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasının ardından Divan Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, genel başkan adaylığı için verilen sürenin 10.30'da sona erdiğini belirtti.

Divan'a tek başvurunun yapıldığını açıklayan Ünlüce, başvurusu üzerine Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olarak seçime gireceğini duyurdu.

CHP Tüzüğü'ne göre mevcut genel başkan, istemesi durumunda delege imzasına gerek duymadan Divan'a başvurarak yeniden genel başkanlığa aday olabiliyor.

Ünlüce'nin okuttuğu çalışma ve hesap raporları ile Kurultay sonuç bildirgesi raporu, oy birliğiyle kabul edildi.

Ünlüce, daha sonra seçime geçilmesi için görevi İlçe Seçim Kuruluna devretti.

Genel başkanlık için 15.30'da başlayan oylama 17.00'ye kadar sürecek.

Seçimlerde CHP'nin kayıtlı 1300'ün üzerinde kurultay delegesi sandığa gidecek.

Özel, 1 numaralı sandıkta oy kullandı

Genel Başkan Özgür Özel, başkanlık seçimlerinde oyunu 1 numaralı sandıkta kullandı.

Özel, oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün bizim açımızdan yeni bir başlangıçtır. Bu yeni başlangıçta bizle mertçe rekabet etmek isteyen herkesle rekabete hazırız. Bizi hala daha yıldırmaya çalışıyorlarsa ve soruyorlarsa ki 'Nasılsınız?' diye biz, bildiğimiz gibiyiz, biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta." diye konuştu.

Öte yandan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) adaylığı için de yarın 08.30'a kadar başvuru süresi verildi. PM'ye aday olabilmek için 10 kurultay delegesinin imzası gerekiyor.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
