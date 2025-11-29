Haberler

CHP 39. Olağan Kurultayı İkinci Gün Çalışmalarına Başladı

CHP 39. Olağan Kurultayı İkinci Gün Çalışmalarına Başladı
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın ikinci günü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin konuşmasıyla başladı. Genel Başkan Özgür Özel, eşi ile birlikte kurultay salonuna gelerek partililere selam verdi. İlk gün seyircisiz tamamlanan kurultayda bugün izleyiciler yerlerini aldı. Ayrıca tutuklu belediye başkanları için hazırlanan afişler ve Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mektup video ile paylaşıldı.

CHP 39. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmalarına başladı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultayı gündem maddelerini uygulamak üzere Divan Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin konuşmasıyla saat 10.00'da tekrar toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay salonuna eşi Didem Özel ile gelerek partilileri selamladı.

Parti programı, tüzüğü ve kurultay yönetmeliğinin oylandığı kurultayın ilk günü seyircisiz tamamlanırken, bugün seyirciler salondaki yerlerini aldı.

Salona, CHP Gençlik Kollarınca hazırlanan "Kurtuluş Yok Tek Başına, ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz" yazılı ve tutuklu belediye başkanlarının çizimlerinin yer aldığı dev afiş asıldı.

Kurultay'da, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil'in video mesajı gösterildi.

Ayrıca, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mektup, yapay zeka ile hazırlanan videoyla yayınlandı.

Bugüne kadar 22'si olağanüstü 60 kurultay toplayan CHP'nin olağan kurultayının ikinci gününde, Genel Başkan Özgür Özel delegelere hitap edecek.

Ardından çalışma ve hesap raporları ile Kurultay sonuç bildirgesi raporu okunarak görüşülecek ve oylamaya sunulacak.

Kurultayın ikinci gününde partinin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi genel başkan seçimini gerçekleştirecek.

