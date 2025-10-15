Cezaevlerindeki Sorunlar Giderek Artıyor

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, "Her geçen gün cezaevlerindeki sorunlar günbegün katlanarak artmaya devam ediyor. Yine eşitlikçi yasalar, eşitlikçi bir infaz yasası bekleniyor." dedi.

Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkede her geçen gün derinleşen bir hukuk krizi yaşandığını öne sürerek, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu ile diğer tutuklular hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarına rağmen henüz bir tahliye kararı verilmediğini söyledi.

İktidara muhalif her partiye baskı olduğunu iddia eden Ayan, Türkiye'nin gün geçtikçe antidemokratik bir hukuk devleti olmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Türkiye'deki cezaevlerinde kapasitenin üzerinde mahkum kaldığını öne süren Ayan, yargılamalarda büyük hukuksuzluklar yaşandığını iddia etti.

"Her geçen gün cezaevlerindeki sorunlar günbegün katlanarak artmaya devam ediyor. Yine eşitlikçi yasalar bekleniyor, eşitlikçi bir infaz yasası bekleniyor. Buna dair hiçbir adım atmayan bir 'siyasal iktidar' gerçekliği var" diyen Ayan, 11. Yargı Paketi'nin Adalet Komisyonu'na ulaşmadan revize edilmesini istedi.