Ceyhan'da CHP'nin Adayı Sevil Yıldız Başkan Vekili Seçildi

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İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma sonrası tutuklanan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yerine yapılan başkan vekili seçiminde CHP'nin adayı Sevil Yıldız, zaferle çıktı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini, CHP'nin adayı avukat Sevil Yıldız kazandı.

Ceyhan Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde; CHP'nin adayı Avukat Sevil Yıldız, Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Kiraz oldu. İlk turda Sevil Yıldız 21, Mustafa Kiraz 10 oyda kaldı. Yapılan ikinci tur seçimlerinde Sevil Yıldız 20, Mustafa Kiraz 11 oy aldı. Üçüncü tur da aynı oy oranında sonuçlanınca Yıldız başkan vekili seçildi.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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