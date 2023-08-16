Ceyhan Belediyesi Gümürdülü Mahallesi'nde Hizmet Seferberliği Başlattı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in öncülüğünde Gümürdülü Mahallesi'nde geniş çaplı çalışmalar gerçekleştirildi. Asfalt tamiratı, temizlik, budama ve çevre düzenlemesi gibi birçok alanda hizmetler sunuldu.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in başlattığı hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Erdem'in de katıldığı çalışmaların son adresi Gümürdülü Mahallesi oldu.

Ceyhan Belediyesi ekipleri, Gümürdülü Mahallesi genelinde asfalt tamiratından temizliğe, sosyal hizmetlerden budama ve çevre düzenlemesine kadar birçok alanda geniş çaplı çalışma yürüttü. Belediye ekipleriyle birlikte Gümürdülü Mahallesi halkıyla bir araya gelen Başkan Erdem, ilçenin dört bir yanında eşit hizmet ilkesiyle çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Halkımızın bize verdiği bu görevi layıkıyla yerine getirmekten başka düşüncemiz yok. Vatandaşlarımızın vergilerini kuruşu kuruşuna yine vatandaşımıza hizmet olarak sunuyoruz. Ne mutlu bize. Ceyhan'a hizmet yürek ister, o yürek de bizde var."