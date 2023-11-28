Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem Adaylık Başvurusunu Yaptı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, yerel seçimlerde Ceyhan Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, yerel seçimde belediye başkanlığına adaylık için CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu'na dosyasını teslim etti. Erdem, burada yaptığı konuşmada "Heyecanlıyız. Heyecanımızı çalışma dönemimizde de kaybetmedik. Ceyhanlı hemşehrilerimiz ve partimiz için büyük mücadeleler verdik. Mustafa Kemal Atatürk, seçme ve seçilme hakkıyla kadınlara ne kadar değer verdiğini göstermiştir. Bizlere düşen görev bu hakkı daha ilerilere taşımaktır. Ceyhan'da bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde partimizin oy oranını yüzde 53'lere taşıdığımız gibi belediye başkanlığı seçiminde de partimizin oy oranını yükselteceğiz. Ceyhan'ı daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

"SESSİZLİĞE SES OLURUZ"

Erdem, daha sonra Ceyhan Belediyesi Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi.

Alkışlar eşliğinde salonu dolduran Ceyhanlılara aday adaylığıyla ilgili bilgi veren Başkan Erdem, "Onurla, gururla, mutlulukla, yan yana, omuz omuza yürüdüğüm yol arkadaşlarım. Hayallerini, umutlarını her daim diri tutan dostlarım, komşularım. Hepinizin iyilik, güzellik ve cesaretle çarpan yüreğini yüreğimde hissediyorum. Hepimiz biriz. Biz birbirimizi tanırız, severiz. Hiç tanımadığımız insanların neşesiyle mutlu olur, hiç tanımadığımız insanların üzüntüsüyle üzülürüz. Biz bütün zorluklara rağmen sessizliğe ses oluruz. Hep birlikte çok işler yapacağımıza inanıyorum. Ceyhan'a hep birlikte sahip çıkacağız. Hep birlikte başaracağız, başaracağız" diye konuştu.