Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan YAŞ kararlarıyla ilgili açıklama

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınan kararların hayırlı olması dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında icra edilen Yüksek Askeri Şura kararlarının milletimize, devletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Metin Tokel'e; görev süresi uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Komuta kademesinde daha önce görev yapan komutanlarımıza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyor, terfi alan ve görev süresi uzatılan tüm askerlerimize muvaffakiyetler, emekli olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.