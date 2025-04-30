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Cevdet Yılmaz: Suriye'nin İstikrarı İçin Eşit Vatandaşlık ve Yeni Anayasa Önemli

Cevdet Yılmaz: Suriye'nin İstikrarı İçin Eşit Vatandaşlık ve Yeni Anayasa Önemli
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirterek, dış odakların bölme çabalarına karşı olduklarını vurguladı. Suriye'de herkesin eşit vatandaşlık içinde huzur içinde yaşadığı bir düzen arzularını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Herkesin eşit vatandaşlık içinde huzur içinde yaşadığı bir Suriye istiyoruz. Birtakım dış odakların Suriye'yi bölmeye, parçalamaya veya iç çekişmeler oluşturup Suriye'nin istikrarını bozmaya dönük çabalarını hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yılmaz, Kamışlı'daki konferansla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Suriye ile ilgili bizim politikamız çok açık ve net. Biz Suriye'nin egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yanayız; ama aynı zamanda tüm etnik unsurları, mezhepleri, dinleri kapsayan bir yönetimin oluşmasını arzu ediyoruz. Türkiye'nin pozisyonu çok açık bu noktada; hem Dışişleri Bakanımız, hem Cumhurbaşkanımız her düzeyde bunu ifade ediyor. İstikrarlı bir Suriye istiyoruz. Herkesin eşit vatandaşlık içinde huzur içinde yaşadığı bir Suriye istiyoruz. Birtakım dış odakların Suriye'yi bölmeye, parçalamaya veya iç çekişmeler oluşturup Suriye'nin istikrarını bozmaya dönük çabalarını hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Dolayısıyla inşallah kendi içlerinde güzel bir müzakere süreci ile yeni anayasayı şekillendirdiklerinde bu tartışmalar da geride kalmış olacaktır diye inanıyoruz" diye konuştu.

Haber: ANKARA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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