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Cevdet Yılmaz Macar Devrimi'nin 70'inci yıl dönümü için yarın Macaristan'a gidecek

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nın 70'inci yıl dönümü dolayısıyla yarın Macaristan'a gidecek. Yılmaz, 23 Ekim'deki programı kapsamında Başbakan Peter Magyar ve Cumhurbaşkanı Andras Baka ile görüşecek, anma törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nın 70'inci yıl dönümü dolayısıyla yarın Macaristan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nın 70'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma törenine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Macaristan'a gidecek. Yılmaz'ın 23 Ekim'deki programı kapsamında Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile Macaristan Parlamentosu'nda görüşmesi, ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka'nın devlet başkanlarıyla bir araya geleceği planlanıyor.

Cevdet Yılmaz, Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nın 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Macaristan Parlamentosu'nda düzenlenecek 1956 Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı Anma Töreni oturumunda da yer alacak.

Yılmaz'ın programı kapsamında Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka ile ikili görüşme gerçekleştirmesi ve Budapeşte Büyükelçiliği'nde Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi de öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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