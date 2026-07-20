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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi. Ercan Havaalanı'nda karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi. Ercan Havaalanı'na 14.30 sıralarında varan Yılmaz'ı, KKTC Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bazı bakanlar karşıladı. Yılmaz saat 17.30'da Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki törene ardından saat 18.00'de Dr. Fazıl Küçük Bulvarındaki resmi geçide katılacak. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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