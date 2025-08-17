Yılmaz: Türkiye Barış için Her Türlü Katkıyı Sağlamaya Hazır

YILMAZ: TÜRKİYE, BARIŞIN TESİSİ İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Alaska Zirvesi sonrası ABD Başkanı Sayın Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin görüşmeleri öncesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen 'Gönüllüler Koalisyonu' çevrim içi liderler toplantısına katıldım. Gönüllüler Koalisyonu Avrupa'nın önde gelen ülkelerini, AB ve NATO temsilcileri ile Avrupa dışından Avustralya, Japonya ve Kanada gibi ülkeleri kapsamaktadır. Çatışma yerine diplomasiyi öne çıkaran ilkesel yaklaşımıyla Türkiye, barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır" dedi.