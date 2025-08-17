Yılmaz: Türkiye Barış için Her Türlü Katkıyı Sağlamaya Hazır

Yılmaz: Türkiye Barış için Her Türlü Katkıyı Sağlamaya Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gönüllüler Koalisyonu toplantısına katılarak Türkiye'nin barışın sağlanması için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti. Yılmaz, toplantının önemi ve Türkiye'nin diplomasiyi önceliklendiren yaklaşımını vurguladı.

YILMAZ: TÜRKİYE, BARIŞIN TESİSİ İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Alaska Zirvesi sonrası ABD Başkanı Sayın Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin görüşmeleri öncesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen 'Gönüllüler Koalisyonu' çevrim içi liderler toplantısına katıldım. Gönüllüler Koalisyonu Avrupa'nın önde gelen ülkelerini, AB ve NATO temsilcileri ile Avrupa dışından Avustralya, Japonya ve Kanada gibi ülkeleri kapsamaktadır. Çatışma yerine diplomasiyi öne çıkaran ilkesel yaklaşımıyla Türkiye, barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Arda Turan sürprize bu kez izin vermedi

Sürprize bu kez izin vermedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson Galatasaray için gemileri yaktı

Galatasaray için gemileri yaktı! Taşları yerinden oynatacak hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.