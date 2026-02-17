Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'a tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ı kutladı ve ikinci tur için başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ı tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, Juventus'u 5-2'lik farklı bir skorla yenerek, ikinci tur için büyük avantaj sağlayan Galatasaray futbol takımını ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Deplasmanda oynanacak maç için temsilcimize şimdiden başarılar diliyorum."

