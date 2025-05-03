Cevdet Yılmaz'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

Cevdet Yılmaz'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, Önder'in barış ve diyalog anlayışını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren, nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çabaları da milletimizin gönlündeki müstesna yerini koruyacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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