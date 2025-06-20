Cevdet Yılmaz'dan Öğrencilere Karne Kutlaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan öğrencileri sosyal medya üzerinden kutlayarak, onlara iyi tatiller diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan öğrencileri kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024–2025 eğitim öğretim yılını tamamlayarak karne sevinci yaşayan tüm evlatlarımızı tebrik ediyor, kıymetli öğretmenlerimize ve fedakar velilerimize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Sevgili öğrenciler; iyi bir tatili hak ettiniz, bu yaz güzelce dinlenmenizi, bolca kitap okumayı ihmal etmemenizi ve ailenize işlerinde elinizden geldiğince destek olmanızı tavsiye ederim. Hepinize iyi tatiller." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çuvalla para kazanacak! İşte Dusan Tadic'in yeni takımı

Çuvalla para kazanacak! İşte yeni takımı
Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor

Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor
İran ile Avrupa ülkeleri arasında kritik toplantı! Çatışmalar ele alınacak

İran ve Avrupa ülkeleri arasında kritik zirve
Mustafa Sarıgül Dursun Özbek'e seslendi: Bizimle dostluk maçı yapın

Dursun Özbek Mustafa Sarıgül'ün o teklifini kabul etti
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi

Minguzzi davasında mahkeme heyetinden dikkat çeken karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.