Cevdet Yılmaz'dan Numan Kurtulmuş'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Cevdet Yılmaz'dan Numan Kurtulmuş'a Hayırlı Olsun Ziyareti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanlığı'na yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve başarılar diledi.

YILMAZ: HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDUK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevine yeniden seçilen Sayın Numan Kurtulmuş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunduk. Sayın Kurtulmuş'un, Gazi Meclisimizin vakarına yakışan temsil anlayışıyla, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da demokratik süreçlere öncülük edeceğine yürekten inanıyor; yeniden üstlendiği görevinde kendisine üstün muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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