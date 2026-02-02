Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Berat Kandili mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını dileyerek Ramazan'a sağlıkla ulaşmayı temenni etti.
Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Kandilimiz mübarek olsun. Bu mübarek gecenin milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim Ramazan'a sağlık ve esenlikle kavuşmayı nasip etsin."
Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika