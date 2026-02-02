Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Berat Kandili mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını dileyerek Ramazan'a sağlıkla ulaşmayı temenni etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Kandilimiz mübarek olsun. Bu mübarek gecenin milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim Ramazan'a sağlık ve esenlikle kavuşmayı nasip etsin."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
