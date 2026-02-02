Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Berat Kandili mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Kandilimiz mübarek olsun. Bu mübarek gecenin milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim Ramazan'a sağlık ve esenlikle kavuşmayı nasip etsin."