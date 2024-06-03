Cevdet Yılmaz: Daha şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısını güçlendirmeye kararlıyız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Vatandaşa tepeden bakan, vatandaş için kuralları uygulanabilir gören ama kendisini kuralların üstünde, ötesinde gören bir anlayış tarihimizin karanlık sayfalarında kalmıştır. Biz hiçbir şekilde öyle bir anlayıştan yana değiliz ve devlet geleneğimiz de medeniyetimiz de bu yaklaşımdan son derece uzaktır. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla daha şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısını güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Yerlikaya, 2 bin 200 yıllık kadim devlet geleneğine, kutsal vatandaki 1000 yıllık hakimiyete ve 100 yılı aşkın Cumhuriyet tecrübesine sahip olan büyük bir medeniyetin temsilcileri olduklarını belirterek, "Bu yüksek medeniyet, temelindeki 'ahlak' ve 'erdem' kavramlarının üzerinde yükselmektedir. Hz. Mevlana, 'Bütün cihanı araştırdım. Güzel ahlaktan daha üstün bir liyakat bulamadım' derken, her insanda ve dolayısıyla her kamu çalışanında bulunması gereken en önemli hasleti de vurgulamıştır. İçişleri Bakanlığı olarak bizler; 600 bini aşkın mesai arkadaşımızla çok büyük bir aileyiz. Asırları aşan çok köklü geleneklere sahibiz. Emniyet teşkilatımız 179, jandarma teşkilatımız 185 yaşında. Yüce dağların başında terörle mücadele ederken vatandaşlarımızı sarıp sarmalamak da ıssız sokaklarda suçlularla mücadele ederken aydınlık geleceğimiz olan yavrularımızı korumak ve güven vermek de bizlerin görevi. Hiç şüphesiz ki kamu gücünü kullanan kolluk kuvvetlerimizin bu kutsal görevlerini ifa ederken, etik değerlere bağlı kalması, tek bir vatandaşımızın dahi gönlünü incitmemesi, doğruluk, tarafsızlık ve hukukun üstünlüğüne harfiyen riayet etmesi büyük önem arz etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere açtığı ufukla, milletin efendi olduğu bilinciyle, mülki idare amirlerimiz, tüm kolluk kuvvetlerimiz, bakanlık merkez, taşra teşkilatımız ve bağlı kuruluşlarımızda görev yapan personellerimiz bu anlamlı eğitimi alacaklar. İş birliği protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

'KAMU PERSONELİNİN ETİK DAVRANIŞI, YÖNETİMİN MEŞRUİYETİNİ PEKİŞTİRİR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise kamu görevlilerinin şahsi çıkarlarını bir kenara koyarak toplumun yüksek idealleri doğrultusunda çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, kamu idaresinde etik ilkelerin dürüstlük, tarafsızlık, hesap verebilirlik, şeffaflık ve kamu yararını gözetme gibi temel ilke ve değerleri kapsadığını söyledi. Devlet ile vatandaş arasında güvenin tesis edilmesinin bu ilke ve değerler doğrultusunda hareket eden bir kamu yönetimi sistemiyle mümkün olduğunu işaret eden Yılmaz, "Kamu personelinin etik davranışı, demokrasinin gelişmesine katkı sağlar ve yönetimin meşruiyetini de pekiştirir. Devlet geleneğimiz; evrensel etik ilkelerin temeli olan adalet, doğruluk, sosyal sorumluluk ve tevazu üzerine inşa edilmiştir. Medeniyet birikimimizde, tarihte bu konularda eserler vermiş ilim adamlarımızın eserlerinde, devlet yönetiminin her kademesinde görev alanlar için yazılan ahlaki yönetim ilkeleri, günümüz kamu görevlileri için de halen geçerliliğini korumaktadır. Etik ilkeler, kamu çalışanlarının demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü korumasını sağlar. Bu demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesine ve toplumun genel refahına katkıda bulunur. Kamuda etik kültürün gelişmesi ve kamu sektörüne eşitlik, adalet, tarafsızlık, şeffaflık gibi müspet özelliklerin hakim olması için bugüne kadar pek çok adım attık. Hesap verebilirliği yaygınlaştırmak, reform ajandamızın hep en önemli unsurları arasında yer aldı" diye konuştu.

'BAKANLIKTA 'ETİK EĞİTİM BİRİMİ' KURULMUŞ OLACAK'

İçişleri Bakanlığı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında imzalanan iş birliği protokolü ile bir yandan personele etik uygulamalarla ilgili kapsamlı eğitim verileceğini ve diğer yandan İçişleri Bakanlığı'nda sertifikalı etik eğitici personel yetiştirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz protokolün imza törenindeki konuşmasına devamla şunları söyledi:

"Başka bir ifade ile artık İçişleri Bakanlığımız içinde sürekli eğitim veren bir etik eğitim birimi kurulmuş olacak. Böylece sertifikalandırılmış etik eğitici altyapısı ile de etik eğitimi, kamuda sürekli ve devamlı hale gelecek. Kamu hizmetlerinde güven ve liyakat, adalet ve eşitlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin güçlendirilmesi için etik davranış kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz. Kamuda görev yapan her bir kardeşimizle mesai arkadaşımızla bu anlamda iş birliği içinde olmamız gerektiğini, birlikte hareket etmemiz gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Bizler bu ülkenin ve bu aziz milletin hizmetkarları olarak büyük bir sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz. Ceberrut devlet anlayışı, vatandaşa tepeden bakan, vatandaş için kuralları uygulanabilir gören ama kendisini kuralların üstünde, ötesinde gören bir anlayış tarihimizin karanlık sayfalarında kalmıştır. Biz hiçbir şekilde öyle bir anlayıştan yana değiliz ve devlet geleneğimiz de medeniyetimiz de bu yaklaşımdan son derece uzaktır. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla daha şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısını güçlendirmeye kararlıyız. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için vatandaş odaklı olacak ve etik ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör tarafından iki kurum arasındaki protokol imzalandı.