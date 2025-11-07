Cevdet Yılmaz, COP30 Zirvesi'nde Önemli Temaslar Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

Yılmaz, Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima???????, Yemen Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Tarık Salih, BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Başdanışmanı Celso Amorim ile zirvenin düzenlendiği alanda bir süre sohbet etti.