Ersoy CHP Erzincan İl Başkanı olarak atandı

Ersoy CHP Erzincan İl Başkanı olarak atandı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan İl Başkanlığı'na Cevdet Ersoy ve yeni yönetimi atandı. Açıklamada, Erzincan için güçlü bir çalışma dönemi başlayacağı vurgulandı ve adalet ile demokrasi mücadelesinde birlikte omuz omuza yürüneceği ifade edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanlığı görevine, Merkezi Yönetim Kurulu kararıyla Cevdet Ersoy ve yeni yönetimi atandı.

Partiden yapılan açıklamada, Erzincan için güçlü, kararlı ve birlik içinde bir çalışma dönemi başlayacağı vurgulanırken, İl Başkanı ve yönetimine görevlerinde başarılar dilendi. Açıklamada ayrıca, adalet ve demokrasi mücadelesinde birlikte omuz omuza yürümeye devam edileceği ifade edildi.

Yeni yönetimde yer alan isimler şunlar: Hasan Nergiz, Tuncay Gül, Özkan Beydili, Melek Kara, Ersin Atalay, Turan Gürakan, Sabri Şeker, Emrah Geyik, Coşkun Kelpetin, İsmail Karip, Ayşe Güven, Mansur Yıldırım, Yakup Kaymaz, Hasan Hüseyin Kahraman, Güler Aslan Can, Aynur Bakır, Sibel Alkan, Aydıncan Ağyüz, Erkan Koç ve Yaşar Süslü. - ERZİNCAN

