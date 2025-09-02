Çetin, Bahçeli'ye ziyaretini anlattı: CHP-MHP koalisyonunun başarılı olacağına inanıyorum

Eski CHP Genel Başkanı ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

HİKMET ÇETİN'DEN DEVLET BAHÇELİ'YE ZİYARET

Ziyaret, MHP'nin resmi sosyal medya hesabından fotoğraflı bir şekilde paylaşıldı. Paylaşımda, görüşmenin baş başa yapıldığı ve yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi. Aynı zamanda, Bahçeli'nin Çetin'i samimi bir şekilde uğurladığı ifadeleri kullanıldı.

CHP'NİN İSTANBUL İL KONGRESİ'NİN İPTALİ GÜNDEME GELDİ Mİ?

Ardından Çetin, bir televizyon canlı yayınına katılarak ziyaretine ilişkin soruları yanıtladı. Çetin, partisinin İstanbul İl Kongresi'nin iptalini Bahçeli ziyareti sonrasında Genel Başkan Özgür Özel'in odasındayken öğrendiğini söyledi. Bahçeli ile görüşürken ise il yönetiminin görevden alınma olayının gündeme gelmediğini ve görüşmede konuşulmadığını belirtti.

ALPARSLAN TÜRKEŞ İLE "CHP-MHP KOALİSYONU" DİYALOĞU

Çetin, Bahçeli ile görüşmesinin "tamamen nezaket ziyareti" olduğunu vurguladı. Ayrıca, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile arasında geçen bir diyaloğu da paylaşan Çetin, görüşme sırasında da bu konunun üzerinde durduğunu söyledi.

Çetin, "Alparslan Türkeş zamanına gittim. Ormanda yürürken Alparslan Türkeş'e rastladım. Bana 'Türkiye'de CHP-MHP koalisyonu olsaydı anarşi biterdi' dedi. 'Katılıyorum, keşke olabilseydi. Ben taraftardım' dedim. Tekrarlayarak konuştum onları. Bir de yaptığı barış sürecine teşekkür ettim." dedi.

"CHP-MHP KOALİSYONUNUN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Çetin, Genel Başkan Özgür Özel'in MHP'ye yönelik "ittifak ortağı ile yürüyemeyecek noktaya gelirse, biz demokrasi yolunda herkesle yürürüz" açıklamasının anımsatılması üzerine, "Ben CHP ile MHP'nin koalisyonunun başarılı olacağına inanıyorum" dedi.