Çerkezköy Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Çerkezköy Belediyesi'nin Mayıs ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Oturumu, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay başkanlığında Meclis Salonu'nda yapıldı.

Çerkezköy Belediyesi mayıs ayı meclis toplantıları başladı. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantının birinci oturumunda ilk olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 62692 sayılı kesin hesap hakkındaki yazıları görüşülerek oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Ardından Meclis gündeminin ikinci maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 63007 sayılı norm kadro hakkındaki yazısı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Meclisin üçüncü gündem maddesinde yer alan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün 62565 sayılı Avrupa Birliği Hibe programı uygulaması hakkındaki yazısı görüşülerek Başkan Akay'a söz konusu hibeden faydalanılması için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra gündemin dördüncü maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun almış olduğu karar doğrultusunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 58300 sayılı muhtelif plan notları değişikliği hakkındaki yazısı görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

Meclis gündeminin beşinci maddesinde yer alan Belediye Meclisi'nin 67 sayılı kararında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 60828 sayılı Belediye hissesi hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nda görüşüldüğü ve Komisyonca çalışmaların devamına Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile karar verildiği belirtilerek, söz konusu gündem maddesinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis gündeminin altıncı maddesinde yer alan Çerkezköy Tarımsal ve Kimyasal Ürünler Üretim Satış Pazarlama A.Ş.'nin bila sayılı Yönetim Kurulu'nun yeniden oluşturulması hakkındaki dilekçesi görüşülerek, Olağanüstü Genel Kurul'da Çerkezköy Belediyesi'ni temsilen Başkan Akay'a yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis gündeminin yedinci maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 62967 sayılı üç adet Belediye hissesi satışı ile ilgili talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesi ve gündemin sekizinci maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 63028 sayılı dolu kadroda derece değişikliği yapılması hakkındaki yazısının oy birliği ile kabul edilmesinin ardından; İstasyon Mahallesi 797 ada 17 ve 18 parsellere ilişkin ihdas ve tevhit işlemlerinin yapılması ile ilgili talep oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı Meclis toplantısının ilk oturumu sona erdi. Belediye Meclisi, Komisyonlara gönderilen konuları görüşmek üzere 5 Mayıs Cuma günü saat 15.00'de yeniden toplanacak.