Çerkeş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlık toplantısı yapıldı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu başkanlığında yapılan toplantıda, kutlamalarda yapılacak faaliyetler görüşüldü.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları kapsamında hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.
Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamalarında yapılacak faaliyetler görüşüldü.
Toplantıya kurum müdürleri ve sivil toplum temsilcileri de katıldı.
Kaynak: AA / Politika