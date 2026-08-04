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Bahçeli'den tarihi imza: Çerçeve yasa teklifi

Bahçeli'den tarihi imza: Çerçeve yasa teklifi
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BAHÇELİ TEKLİFİ İMZALADI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne imza attı.

BAHÇELİ TEKLİFİ İMZALADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne imza attı. Bahçeli'nin ardından MHP'li milletvekilleri de teklife imza atmaya başladı.

MHP, 'TARİHİ İMZA' NOTUYLA PAYLAŞTI

MHP, Bahçeli'nin teklife imza attığın anın fotoğrafını, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa için milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına attığı tarihi imza" notuyla sanal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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