ABD'de 'Genç Türkler' programıyla tanınan Türk kökenli Amerikan vatandaşı Cenk Uygur, 2024 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı. Uygur, Biden'ın politikalarının başarısız olduğunu ve seçimleri kazanamayacağını öne sürdü.

Cenk Uygur, 2024 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı olduğunu duyurdu

NEW ABD'de "Genç Türkler" programıyla tanınan Türk kökenli Amerikan vatandaşı Cenk Uygur, 2024 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı olduğunu duyurdu.

ABD'de internetten yayın yapan "Genç Türkler" (The Young Turks) adlı televizyon programının kurucusu Uygur, programından yaptığı açıklamada, birçok konuda Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Donald Trump'ın gerisinde kaldığını öne sürdüğü ABD Başkanı Joe Biden'a meydan okuyarak 2024 başkanlık seçimlerinde Demokratlar için yarışacağını kaydetti.

Bir şeyler değişmezse Trump'ın seçimi kesin olarak kazanacağını savunan Uygur, Biden'ın politikalarının başarısız olduğunu ve seçimleri kazanamayacağını öne sürdü.

Uygur, "Ben aday olmamalıydım, başkası olmalıydı ancak ne yazık ki başkası olmadı" diyerek, Demokrat Parti adayının belirleneceği ön seçimlere 4 ay gibi kısa bir süre kaldığına dikkati çekti ve gidişatı değiştirmek gerektiğini kaydetti.

"Doğuştan" ABD vatandaşı olmamasının engel olmayacağı görüşünde

ABD'de bir kişinin başkan olabilmesi için "doğuştan" ABD vatandaşı olması gerekiyor.

İstanbul doğumlu olan Uygur, küçük yaşlarda ABD'ye göç etti. Daha sonra Amerikan vatandaşı olan Uygur, bunun başkan olmak için önünde bir engel olmayacağını düşünüyor.

Uygur, sonradan ABD vatandaşı olan kişilerin de Başkan olabileceğini, doğuştan ABD vatandaşları ve sonradan vatandaş olanlara farklı muamele edilmesinin Anayasa'nın 5. ek maddesine aykırı olduğunu savunuyor.

Bunun ayrımcılık olduğunu ifade eden Uygur, bu kapsamda verebileceği hukuk mücadelesini kazanacağına inanıyor.

Cenk Uygur kimdir?

1970 yılında İstanbul'da doğan Uygur, 8 yaşında ailesiyle ABD'ye göç etti. 2002'de kurduğu Genç Türkler adlı programıyla Uygur, farklı formatlarda uzun yıllar milyonlarca ABD'liye hitap etti.

Programında ağırlıkla siyasi meseleler hakkında yorumlar yapan Uygur, kısa bir süre MSNBC'de de sunuculuk yaptı.

Uygur, 2019'da Temsilciler Meclisi üyesi olmak için California'dan yarıştı ancak ön seçimleri kazanamadığı için aday olamadı.

ABD'de Demokrat Parti'den Biden'ın yanı sıra yazar Marianne Williamson ve Robert F. Kennedy Jr aday olduğunu duyurmuştu. Kennedy Jr, bu hafta Demokrat parti aday adaylığından vazgeçerek, seçimlerde bağımsız yarışacağını açıklamıştı.