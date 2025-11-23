Cenevre'de Ukrayna İçin Barış Planı Görüşmeleri Başladı

ABD'li ve Ukraynalı üst düzey yetkililer ile Fransa, İngiltere, Almanya'dan ulusal güvenlik danışmanları, Washington'un Ukrayna'daki savaşı bitirmeye yönelik 28 maddelik taslak planını görüşmek üzere bugün Cenevre'de bir araya gelecek.

ABD hükümetinin Ukrayna'da savaşa bitirmeye yönelik sunduğu 28 maddelik barış planı İsviçre'de ele alınacak. ABD'li ve Ukraynalı üst düzey yetkililer ile Fransa, İngiltere, Almanya'dan ulusal güvenlik danışmanları, barış planını görüşmek üzere bugün Cenevre şehrinde bir araya gelecek. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, dördüncü yılına giren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelere katılmak üzere bugün Cenevre'ye gelmesi bekleniyor. ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll da toplantıya katılacak isimler arasında yer alıyor.

İsmi açıklanmayan ABD'li bir yetkili toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Umarız son detayları netleştirerek Ukrayna'nın avantajına olacak bir anlaşma taslağı oluşturabiliriz. Hiçbir şey, iki lider (Putin ve Zelenskiy) bir araya gelmeden kararlaştırılmış olmayacak" dedi.

Ukraynalı yetkililer toplantıya katılımlarını doğrularken, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan ulusal güvenlik danışmanlarının da görüşmelere katılacağı açıklandı.

Öte yandan Alman hükümetinden bir kaynak, ABD'nin önerisi temel alınarak hazırlanan Avrupa taslak barış planının Ukrayna'ya ve ABD yönetimine iletildiğini söyledi. - CENEVRE