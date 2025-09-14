Haberler

Cemal Gürsel, Ölümünün 59. Yılında Anıldı

4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölümünün 59. yılında Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene devlet yetkilileri ve ailesi katıldı, öz geçmişi okundu ve kabri başında saygı duruşunda bulunuldu.

4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölümünün 59'uncu yılında mezarı başında anıldı.

4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törenle kabri başında anıldı. Törene devlet yetkilileri ve Cemal Gürsel'in ailesinden 2 kişi katıldı. Anma töreninde Gürsel'in öz geçmişi okundu. Ardından Gürsel'in mezarına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Cumhurbaşkanlığı çelenkleri bırakıldı. Aile fertleri de mezara çiçek bıraktı. Saygı duruşuyla devam eden tören, aileye taziye dileklerinin iletilmesiyle sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
