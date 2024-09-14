Cemal Gürsel 58. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız ve askeri yetkililer katıldı. Törende Cemal Gürsel'in öz geçmişi okundu. Ardından Gürsel'in kabrine Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri çelenkleri bırakıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika