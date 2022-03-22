Cemal Enginyurt'un Tansu Çiller yanıtı Buket Aydın'ı kahkahaya boğdu: Sinirlerim bozuldu

90'lı yıllarda Türkiye'de başbakanlık yapan Tansu Çiller'in geçtiğimiz günlerde "Ben milletimi özledim" sözlerinin ardından yeniden aktif siyasete döneceği konuşuluyor.

CEMAL ENGİNYURT'A CANLI YAYINDA TANSU ÇİLLER SORUSU

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katıldı. Enginyurt'a "Tansu Çiller'in siyasete döneceği konuşuluyor. Merkez sağ açısından bunu nasıl yorumlarsınız? Tansu Hanım sizce siyaseten bir geri dönüş alabilir mi?" sorusu soruldu.

BUKET AYDIN KAHKAHAYA BOĞULDU

Enginyurt ise bu soruya "Tansu Çiller kim? Hatırlayamadım" yanıtını verdi. Bu cevap karşısında kahkahaya boğulan sunucu Buket Aydın, "Cemal Bey çok alem bir insansınız. Ben de böyle bakıyorum size. Sinirim bozuldu. İzleyicilerimiz kusura bakmasın. Ben bir anda inandım. Diyorum ki 'Gerçekten hatırlayamadı mı acaba?" ifadelerini kullandı.