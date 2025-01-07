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Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

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İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de hem emekli hem vekil olduğunu ve alacağı maaşın 147 bin lira olduğunu belirtti. Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen program sunucusu Ebru Baki, "Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" diye sordu.

Geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, canlı yayında emekli olduktan sonra da görevine devam eden milletvekillerinin aldığı maaşı açıkladı.

147 BİN LİRA MAAŞ ALACAK

Enginyurt, Sözcü TV'de katıldığı programda emekli maaşları konuşulurken kendisine "Seyyanen zam da almışsınız" diyen sunucu Ebru Baki'ye "65 bin lira oradan alacağım, 80 bin de buradan alacağım, 147 bin lira" sözleriyle maaşını açıkladı. Bunun üzerine Baki, "Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" diye sordu.

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Enginyurt, sözlerinin devamında aldığı maaş nedeniyle sosyal medyada gördüğü tepkiyi dile getirirken de şunları kaydetti: "Bana 145 bin lira veren... Ben bu emeklinin hakkını savunuyorum, diyorum ki 'Allah'tan reva mı? 7 bin 500 liraya nasıl geçinir insan?' diyorum. Adam altına yazıyor, 'Senin dümenin yerinde, sana ne oluyor?' Esas bana oluyor, yüreğim yanıyor."

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıJY:

KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN BU DÜNYANIN ÖBÜR TARAFI FİLAN YOK ÖLÜNCE TOPRAĞIN ALTINDA ÇÜRÜYÜP YOK OLUP GİDECEĞİZ. BU DÜNYADA HAKKINI ALDIN ALDIN GERİSİ BOŞ.

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Haber YorumlarıKöksal Aktaş:

bu dünyanın öbür tarafuda var var orda boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacak ona göre yasayalim

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Haber YorumlarıMehmet Sekerci:

Hiçbir milletvekiline hakkımı helal etmiyorum.

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Haber YorumlarıCpolat:

Bu 2023 videosu şimdi haber yapıyorlar. Aldıklarını az göstermeye mi çalışıyorlar anlamadım. Şimdi herhalde 300 binden aşağı almıyorlardır.

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Haber YorumlarıSMMM:

SİZ BİR DE 3-5 YERDEN MAAŞ ALAN AKP Lİ BÜRAOKRATLARI GÖRÜN... TOK AÇIN HALİNDEN ANLAR MI EYY UYUYAN HALK .

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bu tarafin öbür tarafida var demek hak yiyeni eahatlatmak onu esirgemek ten baska ise yaramaz hak yiyenin karsi tarafi rahatlatmak kendini korumaya almak icin uydurdugu bir sozdur buni inancin icine bilerek sokmuslardir

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