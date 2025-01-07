Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, canlı yayında emekli olduktan sonra da görevine devam eden milletvekillerinin aldığı maaşı açıkladı.

147 BİN LİRA MAAŞ ALACAK

Enginyurt, Sözcü TV'de katıldığı programda emekli maaşları konuşulurken kendisine "Seyyanen zam da almışsınız" diyen sunucu Ebru Baki'ye "65 bin lira oradan alacağım, 80 bin de buradan alacağım, 147 bin lira" sözleriyle maaşını açıkladı. Bunun üzerine Baki, "Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" diye sordu.

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Enginyurt, sözlerinin devamında aldığı maaş nedeniyle sosyal medyada gördüğü tepkiyi dile getirirken de şunları kaydetti: "Bana 145 bin lira veren... Ben bu emeklinin hakkını savunuyorum, diyorum ki 'Allah'tan reva mı? 7 bin 500 liraya nasıl geçinir insan?' diyorum. Adam altına yazıyor, 'Senin dümenin yerinde, sana ne oluyor?' Esas bana oluyor, yüreğim yanıyor."