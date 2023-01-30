Cemal Enginyurt'tan "4 vekillik, 1 bakanlık karşılığında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için onay verildi" iddiasına net cevap

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, "4 vekillik, 1 bakanlık karşılığında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için onay verildi" iddiasını kesin bir dille yalanlayarak "Neyin pazarlığını yapacağım, 4,5 yıldır vekilim. Kaldır indir, kaldır indir. Yaptığın başka bir şey yok. Böyle vekillik olsa ne olur olmazsa ne olur? Bunun neyinin pazarlığını yapacaksın" dedi.

Ardı Arkası isimli Youtube kanalında canlı yayına katılan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Enginyurt, "4 vekillik, 1 bakanlık karşılığında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için onay verildi" iddialarına cevap verdi.

"PAZARLIK PAZARDA YAPILIR"

Kulis iddialarıyla ilgili konuşan Enginyurt "Demokrat Parti'nin genel başkanı ve Demokrat Parti 'pazarlık pazarda yapılır, her şeyin alınıp satıldığı yerde biz yokuz' diyor. Biz bu Millet İttifakı'na, vekil olalım, bakan olalım diye katılmadık. Biz bu Millet İttifakı'na cumhuriyetle saltanatı yarıştıranların, biz bu Millet İttifakı'na Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir diyenlerle, Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkanların seçimi olarak bakıyoruz. Biz bu seçimi bir referandum olarak görüyoruz. 20 yıldan bu tarafa Moğol istilasından beter bir yağma harekete ile bu ülkeyi soygun düzeniyle yönetenlerin karşısında 'Yeter söz milletindir' demek için biz bu ittifaktayız. " dedi.

"BÖYLE BİR PAZARLIK ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Bu iddialar külliyen yalandır, iftiradır" diyen Enginyurt, şöyle devam etti:

"Böyle bir pazarlık asla söz konusu değildir. 77 yıllık Demokrat Parti'ye hakarettir. Çünkü Adnan Menderes idam sephasına giderken 'Ben kendimi milletime emanet ettim' diyecek kadar onurlu duruş göstermiştir. Demokrat parti böyle bir liderin partisidir. Böyle bir liderin partisinde onun evlatları böyle bir pazarlığa girmez. Neyin pazarlığını yapacağım, 4,5 yıldır vekilim. Kaldır indir, kaldır indir. Yaptığın başka bir şey yok. Saray hazırlıyor kanunları yolluyor Meclis'e. Vekili kim tanıyor? 600 vekili tanıyan mı var? Bunları kendi inlerinde bile tanımıyorlar. Dolayısıyla böyle vekillik olsa ne olur olmazsa ne olur? Bunun neyinin pazarlığını yapacaksın."