Cemal Enginyurt, evinin balkonuna çıkıp Bakan Soylu'ya seslendi: Erdoğan senin gibiler yüzünden kaybediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2023 yılında yapılacak seçimleri kastederek, "O akşam Allah'ın izniyle bu ülkenin ortaya koyduğu iradeyle birlikte hepiniz Tayyip Erdoğan'ı balkon konuşmasını beklerken, dünya liderleri sıraya girecekler" açıklamasına DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt tepki gösterdi. Enginyurt evinin balkonundan yaptığı konuşmasını sosyal medyada paylaşarak, "Balkon konuşmasını ben yapıyorum. Süleyman Soylu, dinlemende yarar var" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİDEN TEBRİK EDİYORUM"

Evinin balkonundan konuşan Enginyurt, şunları söyledi: "Süleyman Soylu 2021 yılı Haziran ayında Afyon'dan müjde verdi, 'Temmuz Ağustos'ta ülke ayağa kalkacak. Amerika, Almanya, Fransa bizi kıskanacaklar' dedi. Bir yıl sonra geldiğimiz nokta, enflasyon yüzde 176, akaryakıt zamları mahvetti bizi.

"BU ZAMANA KADAR HANGİ SÖYLEDİĞİN DOĞRU ÇIKTI"

Elektrik doğalgaz faturaları ödenmez halde. Şimdi aynı Süleyman Soylu çıkmış diyor ki, '2023 Haziran akşamı balkondan konuşacak Recep Tayyip Erdoğan. Şimdiden tebrik ediyorum. Dünya liderleri sıraya girecek' diyor. Süleyman Soylu, bu zamana kadar hangi söylediğin doğru çıktı da balkon konuşmasını hayal ediyorsun. Sen olduğun müddetçe Recep Tayyip Erdoğan balkondan konuşmayı bırak, Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkamaz hale gelecek.

"ERDOĞAN SENİN GİBİLER YÜZÜNDEN KAYBEDİYOR"

Recep Tayyip Erdoğan senin gibiler yüzünden kaybediyor farkında bile değil. Anladığı gün iş işten geçmiş olacak. Yok kardeşim. Dünya liderleri sıraya girecekmiş. Hangi dünya lideri seni ciddiye alıyor. 'Finlandiya, İsveç ben varken NATO'ya giremez' dedin ve NATO'ya aldın utanmadan. Dünya liderleri size gülüyor Süleyman Soylu gülüyor."

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