Cem Yılmaz'dan Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermesine ilk tepki

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıklamasının ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Gün gelecek siyasetle ilgilenmemenin büyük bir erdem olduğu anlaşılacak" yorumunu yaptı.

Sosyal medyadaki muhalif kullanıcılar tarafından 'siyasi paylaşım yapmadığı için' eleştirilen ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklayarak sessizliğini bozan Cem Yılmaz, siyasi paylaşımlarına devam ediyor.

Ünlü komedyen, seçimin ilk turunda yüzde 5 oy alan ve ikinci turda Erdoğan'a desteğini duyuran Sinan Oğan'ın açıklamasının ardından Twitter hesabından, "Gün gelecek siyasetle ilgilenmemenin büyük bir erdem olduğu anlaşılacak ama yine 3 kişi 5 kişi tarafından İyi akşamlar" yazılı bir paylaşımda bulundu.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023