Cem Uzan'ın mülteciler hakkında vaadi şaşırttı :Suriyelilere verilen vatandaşlıklar iptal edilecek

Cem Uzan dün bir Youtube kanalının programına katıldı. Uzan, gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Mülteciler hakkında ki soruya da herkesi şaşırtacak bir cevap verdi. Uzan, ''Suriyelilere verilen vatandaşlıklar iptal edilecek. Kendilerine maddi imkan sağlayarak dönmeleri teşvik edilecek. 6 milyon insanı bugünün dünyasında trenlere, otobüslere doldurarak göndereceğim demek hayalperestliktir. Kişi başına 1000 Dolar teşvik verilecek" ifadelerini kullandı.

Cem Uzan dün Babala TV'ye katıldı. Uzan, Oğuzhan Uğur'un ve seyircilerin sorularını yanıtladı. Uzan, birçok mesele hakkında yorum yaparken Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki geleceği hakkında da konuştu. Uzan bu konuda herkesten çok farklı bir açıklama yaparak şaşkınlık yarattı.

''VATANDAŞLIKLARI GERİ ALINACAK''

Uzan, ''Sonradan edinen vatandaşlıklar Dünya'nın her yerinde geri alınabiliyor. Şuan Suriyelilere verilen vatandaşlıklar iptal edilecek. Oturma izinleri iptal edilecek. Ve kendilerine de maddi ikan sağlayarak ülkelerinedönemleri teşvik edilecek'' ifadelerini kullandı.

''6 MİLYONU GÖNDERMEK GERÇEKÇİ DEĞİL''

Uzan konuşmasının devamında, ''6 milyon insanı bugünün dünyasında trenlere, otobüslere doldurarak göndereceğim demek hayalperestliktir. Kişi başına 2 çocuklu 4 kişilik bir aileye 4000 dolar yani kişi başına 1000 dolar teşvik vereceğiz. Ülkelerine gitmelerini sağlayacağız. Bu 6 milyonun 6 milyonunu halleder mi bilemiyorum ama ciddi bir bölümünü halledeceğine inanıyorum'' açıklamasını yaptı.