AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı milletimizin takdirini kazanmaya devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, belde belediye başkanlığı ara seçim sonuçlarının Cumhur İttifakı'nın milletin yüksek takdirini almaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AK Partimiz ve Cumhur İttifakımız başarılara imza atmaya devam ediyor. Belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir. Tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Aziz milletimize saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.