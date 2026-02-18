Haberler

MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya

MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya Haber Videosunu İzle
MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden kanun teklifi görüşmeleri sırasında, toplantı yeter sayısının tespiti için alınan yoklama ilginç bir tartışmaya sahne oldu. Meclis Başkanvekili Celal Adan, salonda bulunmadıkları halde yoklama kağıdı gönderdiğini belirttiği AK Partili milletvekillerine, "Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret, Ayıp ya" sözleriyle tepki gösterdi

  • TBMM Genel Kurulu'nda yapılan elektronik yoklamada, bazı AK Partili milletvekillerinin salonda bulunmadığı halde kağıt gönderdiği tespit edildi.
  • MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan, İrfan Çelikaslan, Serkan Bayram, Sunay Karamık, Cantürk Alagöz ve Fatma Öncü isimli milletvekillerinin bu durumuna tepki gösterdi.
  • Adan, geçen hafta benzer bir durum için ağır ifadeler kullandığını ve bu durumu 'hayret' ve 'ayıp' olarak nitelendirdiğini belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Partilerin önergelerinin ardından Genel Kurul'da Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü maddelerinin görüşülmesine başlandı.

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİNE "YOKLAMA" TEPKİSİ: HAYRET, AYIP YA

Elektronik cihazla yapılan yoklamanın ardından bazı AK Partili milletvekillerinin isimleri tek tek okundu. Başkanvekili Adan, salonda bulunmadığı halde kağıt gönderildiğini belirttiği bazı milletvekillerine tepki göstererek, "Bu İrfan Çelikaslan, ondan sonra Serkan Bayram, Sunay Karamık, Cantürk Alagöz, Fatma Öncü, bunlar niye kağıt gönderiyor? Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret, Ayıp ya" ifadelerini kullandı.

Yoklamanın tamamlanmasının ardından Adan, "Toplantı yeter sayısı vardır" diyerek oturuma devam etti.

Kaynak: ANKA
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Yüzlercesi kaçtı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Meclise evden çıkıp nasıl gelsin ? Gariplerin aldığı maaş yol parasına mı gitsin. Türk milleti olarak bakmakla yükümlü olduğumuz 600 milletvekili var. Millet ne halt etsin :))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wesley Sneijder Juventus'la fena dalga geçti

Juventus'la fena dalga geçti
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor

Bir şehrimizin uykularını kaçıracak çıkış: Her yıl çöküyoruz
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Wesley Sneijder Juventus'la fena dalga geçti

Juventus'la fena dalga geçti
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler 'Helal olsun' diyor

Telefon duvar kağıdını görenler "Helal olsun" diyor
Tedesco'dan ''19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı?'' sorusuna bomba cevap

''19 bin km yol gideceksiniz, rotasyon olur mu?'' sorusuna bomba cevap