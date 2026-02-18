MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya
Meclis Genel Kurulu'nda devam eden kanun teklifi görüşmeleri sırasında, toplantı yeter sayısının tespiti için alınan yoklama ilginç bir tartışmaya sahne oldu. Meclis Başkanvekili Celal Adan, salonda bulunmadıkları halde yoklama kağıdı gönderdiğini belirttiği AK Partili milletvekillerine, "Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret, Ayıp ya" sözleriyle tepki gösterdi
- TBMM Genel Kurulu'nda yapılan elektronik yoklamada, bazı AK Partili milletvekillerinin salonda bulunmadığı halde kağıt gönderdiği tespit edildi.
- MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan, İrfan Çelikaslan, Serkan Bayram, Sunay Karamık, Cantürk Alagöz ve Fatma Öncü isimli milletvekillerinin bu durumuna tepki gösterdi.
- Adan, geçen hafta benzer bir durum için ağır ifadeler kullandığını ve bu durumu 'hayret' ve 'ayıp' olarak nitelendirdiğini belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Partilerin önergelerinin ardından Genel Kurul'da Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü maddelerinin görüşülmesine başlandı.
AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİNE "YOKLAMA" TEPKİSİ: HAYRET, AYIP YA
Elektronik cihazla yapılan yoklamanın ardından bazı AK Partili milletvekillerinin isimleri tek tek okundu. Başkanvekili Adan, salonda bulunmadığı halde kağıt gönderildiğini belirttiği bazı milletvekillerine tepki göstererek, "Bu İrfan Çelikaslan, ondan sonra Serkan Bayram, Sunay Karamık, Cantürk Alagöz, Fatma Öncü, bunlar niye kağıt gönderiyor? Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret, Ayıp ya" ifadelerini kullandı.
Yoklamanın tamamlanmasının ardından Adan, "Toplantı yeter sayısı vardır" diyerek oturuma devam etti.