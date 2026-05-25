Haberler

Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adı Fenerbahçe ile anılan Porto teknik direktör Francesco Farioli, geleceğine dair kararı verdi. Porto'da mutlu olduğu belirtilen Farioli'nin gelecek sezonda da Porto'nun başında görev yapacağı belirtildi.

Son dönemde adı Fenerbahçe ile sıkça anılan İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği netlik kazandı. 

FARIOLI, PORTO'DA KALACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Portekiz Ligi'nde Porto'yu şampiyonluğa ulaştırarak büyük bir başarıya imza atan genç çalıştırıcı, önümüzdeki sezonda da Porto'nun başında kalma kararı aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Portekiz'de ve kulübünde oldukça mutlu olduğu belirtilen İtalyan teknik direktörün bu kararında, Porto'nun gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması kritik bir rol oynadı. Başarılı çalıştırıcının, Porto Başkanı Andre Villas-Boas ile şimdiden bir araya gelerek yeni sezonun kadro ve transfer planlaması üzerine görüşmelere başladığı bildirildi.

İDDİALAR NEYDİ?

Türkiye'de daha önce Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor'u çalıştıran Farioli'nin ismi, Fenerbahçe'deki seçim hareketliliğiyle birlikte gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Hakan Safi'nin teknik direktör listesinde İtalyan hocanın ilk sıralarda yer aldığı iddia edilmişti. 

Barış Polat
Barış Polat
Haberler.com
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...

Trump bölge ülkelerine resti çekti! İsrail için yaptığına bakın
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek

1 Haziran'dan itibaren göreve başlıyor! İlk icraatı bakın ne olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten 'Icardi’yi bize verme şansınız var mı?'sorusuna güldüren yanıt

"Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı

Baraj kapakları açıldı, iki ili birbirine bağlayan köprü dayanamadı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı

Gözaltına alınan Serenay'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı

3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı