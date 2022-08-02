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Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Norov ile görüştü

Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Norov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov ile başkent Taşkent'te bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov ile başkent Taşkent'te bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan- Azerbaycan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları üçlü Toplantısı'na katılmak için Özbekistan'a geldi. Çavuşoğlu, ülkenin başkenti Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taşkent'teki günümüze, kapsamlı stratejik ortağımız Özbekistan'ın Dışişleri Bakanı Vladimir Norov'la ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele alarak başladık" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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