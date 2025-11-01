Canlı yayında Özgür Özel'e bomba çağrı: Yeniden aday gösterme

CHP'li Eyüp Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yeniden aday gösterilmemesi için Özgür Özel'e çağrı yapan yazar Erol Mütercimler, "Belediye Başkanı kendisini yaktı, yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Yazar Erol Mütercimler, Sözcü TV'de yayınlanan Karşı Karşıya programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mütercimler'in gündeminde Eyüp Belediye Başkanı vardı.

ÖZGÜR ÖZEL'E BOMBA ÇAĞRI

Canlı yayında konuşan yazar Erol Mütercimler, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in bir daha aday gösterilmemesi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulundu.

Mütercimler açıklamasında "Kurucuları arasında olduğum Eyüp Kültürel Mirası Yaşatma Derneği etkinliğinde konuşma yaptım. Eyüp'ün :Kaymakamı var pırlanta, hayran oldum. Ama bir sitemim var, Özgür Özel'e de doğrudan çağrım var. Bu belediye başkanını ikinci kez aday göstermeyin. Hiçbir şeyler ilgilenmiyor. Konuşmalar çalışmalar yapıyoruz, parmağını kıpırdatmıyor. Seçilemez. Belediye Başkanı kendisini yaktı, yazıklar olsun" dedi.