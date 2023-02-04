Canlı yayında İnce'ye zor soru: Kılıçdaroğlu aday olursa kazanmasını ister misiniz?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye konuk olduğu CNN Türk ekranlarında "6'lı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu olursa kazanmasını ister misiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soru karşısında duraksayan İnce, "Ben kazanamazsam o kazansın isterim" yanıtını verdi.

CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce'ye "6'lı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu olursa kazanmasını ister misiniz?" sorusu yöneltildi.

"BEN KAZANMAZSAM O KAZANSIN"

Kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olacağını belirten İnce, "Ama benim hazine yardımım yok, holdinglerim yok arkamda. 100 bin vatandaşımız bana imza verirse, millet para alacak aday olmak için biz 1 milyona yakın para vereceğiz. İşimiz zor ama imkansız değil. Ben kazanamazsam Kılıçdaroğlu kazansın isterim" ifadelerini kullandı.

"YARDIMCILARI ÜZERİNDEN BİRBİRLERİNE AYAR VERİYORLAR"

Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı sorusuna da yanıt veren İnce, "Davet yok, böyle bir beklentim de yok." dedi. 6'lı Masa'nın aday belirleme sürecine ilişkin de konuşan Memleket Partisi lideri, şunları söyledi: "2 bin 300 vaadi olanların bir adayı olacaktır, herhalde 15 Mayıs'a bırakmayacaklardır. Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar. Yardımcılar üzerinden ayar veriyorlar. Bu karşılıklı restleşme. Diğer partiler de pastadan pay kapma telaşında. CHP ve İYİ Parti'yi ayrı tutuyorum, bizim anketimiz var, aldığımız oy diğer 4 partinin aldığı oydan daha fazla. Güvenilir bir araştırma."

"6'LI MASANIN MUTABAKAT METNİ, BENİM VAATLERİMDEN ÇALINMIŞ"

İnce, 6'lı Masa'nın mutabakat metnine dair de eleştirilerini sıralayarak, "Metinde laiklik, eğitim, cemevleri yok. Benim vaatlerimi çalıp metine yazmışlar. 6 lider bu metni benim kadar okumamıştır, yardımcıları okumuştur. Baştan savma oturmuşlar yazmışlar. Pamuk, fındık, hayvancılık olmazsa sen nasıl hayat pahalılığını düşüreceksin. Türkiye üretecek, bu üretmenin yollarını anlatıyorum ben." dedi.